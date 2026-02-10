Минстрой поддержал повышение тарифов ЖКХ: УК страдают от налогов и не могут работать без роста цен

Министерство строительства и ЖКХ России поддержало законодательную инициативу, которая позволит управляющим компаниям повышать тарифы на свои услуги. Глава ведомства Ирек Файзуллин заявил, что это необходимо для сохранения качества обслуживания многоквартирных домов. Об этом пишет РИА Новости.

Выступая на заседании думского комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, министр прокомментировал подготовленный законопроект. Он вносит поправки в Жилищный кодекс, снимая действующие ограничения на изменение цен со стороны управляющих организаций.

Инициатором изменений выступил депутат Владимир Кошелев. Он пояснил, что после вступления в силу новых правил налоговой нагрузки с начала года, управляющие компании оказались в сложном положении. По его словам, у них остается лишь два выхода: либо снижать качество или объем услуг, либо получить право на адекватное повышение тарифов, аналогичное тому, что уже сделали ресурсоснабжающие организации.

Ирек Файзуллин согласился с этой логикой, подчеркнув, что поддерживает предложение именно из-за прямой связи между стоимостью услуг и их качеством.

Ранее сообщалось о том, что ФАС проверит обоснованность тарифов ЖКХ после жалоб граждан на высокие платежи.