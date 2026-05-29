В Калужской области в реке Луже обнаружили чемоданы с останками мужчины

Криминальная история развернулась в Калужской области, где из водоема извлекли скрытые в сумках фрагменты человеческого тела. По информации Telegram-канала Baza, страшную находку сделали в русле реки Лужи. Экспертиза показала, что погибшим является 52-летний местный житель, пишет Газета.ру.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось оперативно выйти на след предполагаемого преступника. Подозреваемого, которым оказался 49-летний гражданин по имени Анатолий, задержали на территории Крыма, в Евпатории.

По версии следствия, весной текущего года мужчины вместе проводили досуг. В ходе внезапного конфликта, вспыхнувшего на почве наркотического пристрастия, фигурант нанес своему оппоненту около восьми ножевых ранений в область головы. Осознав, что приятель мертв, злоумышленник попытался скрыть следы расправы. Он расчленил труп, упаковал части в пакеты и чемоданы, после чего сбросил груз в воду и спешно покинул регион. В отношении задержанного инициировано уголовное дело по статье об убийстве.