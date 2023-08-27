В Канаде из-за бушующих пожаров эвакуируют целый город

Североамериканское государство в эти дни переживает самый сильный за всю историю метеонаблюдений сезон лесных пожаров.

Как передает телеканал CBC, в аэропорт для эвакуации направлены Более 4000 жителей городка Хей-Ривер в провинции Северо-Западные территории. По статистическим данным именно столько и проживают там.

«Любой, кто остается в Хей-Ривер, делает это на свой страх и риск. Не будет никаких экстренных служб или реагирования», – гласит официальное предупреждение властей Северо-Западных территорий.

Ранее в МЧС предупредили о сильном тумане, который накроет Москву и Московскую область в ночь на субботу, 27 августа.