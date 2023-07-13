В Карелии героям СВО будут бесплатно выделять земельные участки

Депутаты заксобрания Карелии приняли законопроект, согласно которому участники СВО, награжденные орденами России за участие в спецоперации, а также члены семей погибших военнослужащих смогут бесплатно получить земельные участки. Об этом сообщается на официальном портале республики.

Инициатором законопроекта выступил глава региона Артур Парфенчиков.

«Считаю, что возможность получить земельный участок станет большим подспорьем для наших ребят и их семей, позволит строить реальные мирные планы на будущее», – отметил глава республики.

Выделенные участки можно будет использовать для строительства жилья или обустройства подсобного хозяйства.

Мера поддержки будет распространяться как на мобилизованных бойцов, так и на тех, кто отправился служить добровольно.