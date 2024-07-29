В Карелии успешно справляются с последствиями ЧП на гидросооружении

Согласно информации, полученной от пресс-службы главы региона, уровень воды постепенно идет на спад. Об этом сообщили в понедельник, 29 июля.

В Беломорском округе Карелии наблюдается снижение уровня воды после аварии на Беломорско-Балтийском канале (ББК). Временную дамбу размыло, что и привело к сбросу. Однако, его удалось снизить после оперативного вмешательства специалистов. Они рассказали, что объекты продолжают работать в штатном режиме.

Глава республики Артур Парфенчиков лично контролирует ситуацию в пострадавшем районе. Согласно официальным данным, десять человек пострадали в результате происшествия, семерых из них удалось спасти, поиски трех продолжаются. Власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий.