В Кашире-2 введут временные ограничения на движение из-за ремонтных работ

В период с 15 по 19 августа на перекрестке улиц Садовой и Центральной в районе Кашира-2 будет временно приостановлено движение транспорта в направлении улицы Вахрушева. Причина – плановая замена теплотрассы.

Ремонтные работы затронут участок дороги, расположенный вблизи светофорного объекта и остановки общественного транспорта «Спортклуб». Жители смогут свободно въезжать на придомовые территории.

Автобусы, следующие в направлении улицы Вахрушева до конечной остановки, будут перенаправлены на улицу Центральную, где сделают остановку возле дома №2, а затем продолжат движение через улицу Кржижановского. В обратном направлении (в сторону микрорайона Кашира-1) автобусы будут использовать стандартную схему и останавливаться на остановке «Спортклуб».