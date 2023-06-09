В Кашире детям вручили сертификаты на приобретение жилья

В городском округе Кашира вручили жилищные сертификаты детям-сиротам, а также детям, оставшимся без попечения родителей.

Денис Захаров — один из ребят, которым вручили сертификат. Он учится в школе №2 в одиннадцатом классе. Сейчас ему предстоит сдать все экзамены, а затем поступить в университет.

По словам самого Дениса, он давно проживает в Кашире и решил, что жилье он приобретет в этом округе. Он с семи лет увлекался робототехникой и теперь в его дальнейших планах на жизнь — получить профессию в IT-сфере.

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Николай Ханин выразил поздравления юным жителям. По его словам, это важное событие в их жизни – получением государственного жилищного сертификата, благодаря которому они смогут приобрести свой собственный дом.

По словам Ханина, благодаря губернатору Подмосковья, есть возможность каждый год оказывать поддержку детям.

Николай Александрович вручил сертификаты сразу 4 детям, а также памятные подарки. Отметим, что в Кашире в прошлом году вручили ключи от квартир сразу одиннадцати детям.