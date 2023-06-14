В Кашире для школьников проходят «Умные каникулы»

Для учащихся из Каширы провели интенсив интеллектуального проекта «Умные каникулы». Он прошел 13 июня. Ребята попробовали себя в роли исследователей растительного мира.

Проект «Умные каникулы» инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Главная цель — создание особых условий, в которых ученики различных школ могут провести каникулы с пользой для своего здоровья, а также интеллектуального развития.

Дети смогли подойти к заданиям креативно и сделали настоящий гербарий. Благодаря играм они смогли расширить представления о разных видах грибов, а также организовали выставку рисунков на специальную тематику. В том числе ребята вспомнили правила поведения в лесу.

Ученики смогли в рамках культурного трека посетить Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова. Экскурсия в Мелихово познакомила юное поколение с выдающимся русским писателем, а также пробудила интерес к чтению его произведений.