В Кашире определился победитель голосования за объекты благоустройства

В городском округе Кашира выбрали победителя народного голосования за объекты благоустройства. Им стал Сквер Победы. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Данное общественное пространство находится в микрорайоне Ожерелье по адресу: ул. Советская, вблизи д. 10. За объект во время опроса голоса отдали более 3 тыс. человек.

Когда микрорайон Ожерелье только застраивали и заселяли, местный сквер сразу полюбился жителям и стал точной притяжения. Но потом объект пришел в запустение. Теперь планируется вернуть зоне отдыха былой лоск. Здесь планируют заменить покрытие, установить малые архитектурные формы, освещение, высадить зеленые насаждения.

Отметим, что в общей сложности в голосовании по всей Московской области приняли участие более 240 объектов из 56 городских округов. Опрос шел в течение месяца. В итоге выбрали по одной территории из каждого муниципалитета. Это 40 скверов, 7 набережных, 4 парка, 3 площади, 1 пешеходная зона, а также 1 усадьба.