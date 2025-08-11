В Кашире отметили День Поля

Мероприятие привлекло внимание широкого круга специалистов и заинтересованных лиц, включая представителей Министерства сельского хозяйства и местной администрации, ключевых партнеров, экспертов семенной индустрии России, фермеров из различных областей, представителей СМИ и популярных блогеров.

Агрофирма, известная своими достижениями в области селекции и семеноводства, разместила площадку для «Дня Поля» на обширном опытном участке, занимающем более 1000 гектаров в городском округе Кашира Московской области. Здесь специалисты компании активно разрабатывают новые сорта и гибриды овощных и декоративных культур.

В ходе мероприятия особое внимание было уделено обсуждению актуальных трендов в семеноводстве. Были организованы тематические дискуссии и круглые столы, где участники смогли обменяться мнениями о текущих вызовах и перспективах развития отрасли селекции и производства семян. Особый интерес вызвала экскурсия по демонстрационным полям, предоставившая возможность увидеть на практике результаты селекционных работ и современные методы ведения сельского хозяйства.

Компания, основанная Сергеем Владимировичем и Ириной Николаевной Дубиниными, уделяет значительное внимание производству высококачественного картофеля, отличающегося превосходным вкусом, высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Согласно статистическим данным, на одного жителя России в среднем приходится около 84 кг картофеля в год. В соответствии с национальными стратегиями продовольственной безопасности, приоритетной задачей является достижение 95-процентной самодостаточности страны по данному виду продукции.