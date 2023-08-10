В Кашире полностью обустроены «народные тропы»

Теперь новые маршруты доступны на двух улицах Каширы и еще на трех адресах муниципалитета: в микрорайоне Ожерелье, в поселке Зендиково и Ледово.

«Народными тропами» называют пешеходные маршруты, которые не были предусмотрены при проектировании местности. Их протаптывают сами жители, чтобы удобно добираться до определенных мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил сделать тропы более комфортными: заасфальтировать и расширить. Глава Московской области отдельно подчеркнул, что такие маршруты должны быть и безопасными.

Напомним, что также в городском округе Кашира начали реализовывать проект благоустройства исторического центра. Речь идет об улице Советская и общественных территориях. Там создадут культурно-рекреационное пространство, которым смогут наслаждаться как горожане, так и гости подмосковного муниципалитета.