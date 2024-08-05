В Кашире поздравили с Днем железнодорожника и вручили награды сотрудникам

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

В городском округе Кашира в микрорайоне Ожерелье жителей поздравили с Днем железнодорожника. Лучшим представителям отрасли в торжественной обстановке вручили заслуженные награды.

Мероприятие состоялось на стадионе «Локомотив». Заместитель главы городского округа Кашира Сергей Гудзь, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, помощник депутата Московской областной Думы Юрий Волконитин и председатель окружного совета депутатов Сергей Буров приняли участие в официальной части мероприятия.

«Мы гордимся не только славной историей города, но и его людьми, которые продолжают традиции отцов и дедов и связывают свою жизнь со стальными магистралями и прославляют нашу землю своим трудом», — подчеркнул Сергей Гудзь.

Во время церемонии лучшим сотрудникам вручили «Знаки благодарности главы» и благодарственные письма. Почетные грамоты были подписаны главой округа, представителями Московской областной Думой и окружного Совета депутатов. Представители Администрации поблагодарили сотрудников железнодорожной отрасли за профессиональное мастерство и добросовестный труд. Их вклад в развитие округа делает жизнь каждого горожанина более комфортной.

«Наград были удостоены Дмитрий Кожевников, Алексей Хрипунов, Николай Никифоров, Елена Портыко, Владимир Митюрин, Ульяна Колесникова, Светлана Полякова, Ирина Андреева, Игорь Бочаров, Татьяна Завалуева, Александр Коршунов, Андрей Миронов, Илья Петров, Максим Пустовалов, Дарья Каткова, Наталья Носкова и многие другие», — проинформировали в Администрации городского округа Кашира.

В парке «Дубовая роща» прошли праздничные мероприятия. Для горожан выступали местные творческие коллективы. Кашира масштабно отпраздновала День железнодорожника.