В Кашире проверили здание школы во время проведения капитального ремонта

В текущем году обновляются здания детского сада №11 и школы №10. Мониторинг качества выполняемых работ на объектах продолжается. Их качество и сроки контролируются администрацией округа вместе с родительской общественностью и депутатским корпусом.

В выездном мероприятии приняли участие ключевые представители городской администрации, включая главу округа Михаила Шувалова, депутата областной Думы Андрея Голубева, председателя окружного Совета депутатов Сергея Бурова, а также представителей родительской общественности.

В рамках проверки комиссия изучила ход работ по капитальному ремонту школы в Ожерелье, выявив при этом ряд недостатков. По итогам было принято решение вернуться с повторным визитом через семь дней.

На объекте закончен ремонт по обновлению кровли. Близятся к завершению фасадные работы. Основное внимание сейчас уделяется входной группе: крыльцо значительно расширили и дополнили декоративными колоннами.

Для обеспечения большей доступности также будет оборудован пандус. В данный момент на строительной площадке трудятся 103 человека. Готовность здания к сдаче в эксплуатацию оценивается на 85%.

Одна из местных жительниц отметила, что уже сейчас можно наблюдать, как школа преображается, становясь красивой и современной. Анна Дорофеева заявила, что после завершения строительных работ благоустроят территорию, и обновленная школа точно понравится ученикам.