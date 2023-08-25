В Кашире в День города состоится праздничное шествие

Уже в эту субботу 26 августа в Кашире отпразднуют День города. Ему исполнится 667 лет. В пресс-службе администрации округа анонсируют торжественное шествие по этому поводу. Оно пройдет в исторической части Каширы.

Колонна начнет движение в 11 утра по улице Советской. Ее возглавит «Ансамбль «Знаменские барабанщики». В демонстрации будут участвовать сотрудники местных предприятий, профсоюзов и общественники. Так же к колонне присоединятся представители окружной администрации, руководители и педагоги детских садов, школ, колледжей и вузов Каширы. Следом за ними пройдут МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» и Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России». Далее в шествии будут следовать медики Каширской Центральной районной больницы и сотрудники предприятий с корпоративной символикой. От общественников к колонне примкнут ветераны вооруженных сил и правоохранительных органов, «Боевое братство», «Российский союз ветеранов Афганистана», Каширское Городское Казачье Общество, Общественное движение ветеранов десантников городского округа Кашира, «Каширский пограничник», «Наследники Победы», Благотворительный фонд «Благие дела». Предпоследними пройдут сотрудники учреждений культуры и спорта, замкнут процессию участники программы «Активное долголетие».