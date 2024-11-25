В Кашире в преддверии Дня Матери поздравили многодетную маму бойца СВО

Инна — мама 11-и детей. Женщина воспитывает родных и приемных детей, не видя между ними никакой разницы. Так, девять ребят — это приемные дети семьи. Самому маленькому члену большой и дружной семьи исполнилось четыре годика. Старший сын — Дмитрий. Молодой человек выполняет гражданский долг в зоне спецоперации. Он героически справляется со всеми трудностями. Сейчас военнослужащий находится в госпитале, куда был доставлен после тяжелого ранения.

«В сердце этой сильной, но в то же время, очень ранимой женщины, хватает места каждому ребенку. Хочу пожелать Вам, Инна Викторовна, крепкого здоровья, сил, терпения, Божьей помощи! С Праздником Вас и всех мамочек!» — поделилась Ангелина.

В городском округе Кашира членам семей военнослужащих оказывают постоянную поддержку. Организация мероприятий — один из способов такой поддержки, позволяющий родственникам не чувствовать одиночество.