В Кашире ведется комплексное благоустройство дворовых территорий

Уже более пяти лет муниципалитет участвует в программе комплексного благоустройства дворовых территорий, в рамках которой обновили уже более 5,5 тысячи общих придомовых зон по всему Подмосковью.

В Кашире обязательно обновляются детские площадки, освещение, парковки, стенды для информирования жителей, а также зеленые зоны, урны и лавочки. Так, временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Михаил Шувалов лично проконтролировал ход ремонта двора в деревне Топканово. Все выявленные недоработки будут исправлять с учетом пожеланий жителей.

Также Шувалов отметил, что работы ведутся по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. А директор МКУ «Управление строительства» Василий Коротков добавил, что в 2023 году обновят еще восемь дворов на территории округа Кашира.