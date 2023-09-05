В Кашире ведется сбор озимых зерновых

К 1-му сентября было убрано урожая более чем с трех тысяч гектар. Общее количество собранных культур составило почти 15 тысяч тонн. Предстоит обработать еще пять тысяч гектар земли, где были посажены зерновые культуры. Сейчас работы выполнены более чем на 60%.

Помимо озимых зерновых на территории городского округа Кашира также выращивают и другие сельскохозяйственные культуры: яровые зерновые и зернобобовые, кормовые, овощи, картофель. К началу осени уже собрали более 16 тысяч тонн урожая.