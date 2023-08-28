В каширской библиотеке-музее кукол для любителей оригинальных поделок открыта выставка Веры Карповой

Этого творческого человека давно знают в городе, как незаурядного художника, чьи картины выставлялись на различных выставках, а также как интересного экскурсовода краеведческого музея.

Несколько лет назад Вера Карпова увлеклась новым направлением — плетением объемных картин и кукол из бумажной лозы. По ее словам, к этому ее подтолкнула статья в журнале, в которой рассказывалось, как мама и дочка обвивают обыкновенную плитку бумажной лозой.