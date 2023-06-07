В Каширской больнице заменят рентгеновское оборудование

Фото: [ пресс-служба администрации г. о. Кашира ]

Центральная районная больница в Кашире до конца 2023 года будет оснащена новым рентгенкабинетом. В настоящее время демонтируется старое оборудование и ведется ремонт помещения.

В скором времени будет нанесено новое покрытие на пол, смонтированы свинцовые пластины. Специалисты получат для качественной работы цифровой рентген-аппарат.

Отмечается, что медики организовали работу на время ремонта без ущерба для пациентов. По словам заведующей рентгенологическим отделением Галины Любимовой, в соседнем кабинете снимки изготавливаются на передвижном цифровом рентген-аппарате.

Напомним, Каширская больница одна из старейших в Подмосковье. Первые медицинские палаты появились здесь в XVIII веке.