В Каширской ЦРБ продолжается капитальный ремонт терапевтического корпуса

Сейчас модернизируется реанимационное отделение, которое находится на первом этаже. Когда ремонтные работы закончатся, в корпус поставят новые диагностические аппараты и мебель для штата больницы.

Помимо этого, по проекту Минздрава Подмосковья «Стационар. Перезагрузка» процесс оказания медицинской помощи приведут к единым стандартам. Это позволит сократить время нахождения пациента в отделении почти в два раза. Как отметил главный врач Каширской ЦРБ Юрий Володин, также будет создано приемное отделение нового типа, где пациент из кареты скорой помощи может попасть сразу в реанимационный бокс.

Благодаря всем нововведениям, горожане могут быть уверены, что им оказывают медицинскую помощь высокого уровня. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев не раз подчеркивал, что именно для этого и обновляют медицинские учреждения. Планируется, что за этот год отремонтируют еще более трех десятков объектов.