В Каширскую ЦРБ поступил новый передвижной флюорографический комплекс

Высокоточный передвижной флюорограф поможет еще быстрее и качественнее оказывать медицинскую помощь жителям округа. А еще это современное, высокоточное оборудование будут использовать при проведении выездной диспансеризации.

В администрации городского округа Кашира напоминают, что флюорография – это неотъемлемая часть профилактического обследования органов дыхания. Узнать состояние своих легких важно для поддержания здоровья и предупреждения опасных заболеваний. Однако вовремя посетить поликлинику бывает непросто жителям округа, которые живут в удаленной местности.

«Это важное событие для жителей городского округа Кашира, где каждый житель может получить качественную медицинскую помощь, независимо от своего места проживания. Теперь, благодаря передвижному флюорографу, мы можем обеспечить комплексное обследование для всех каширян», - отметил главный врач Каширской ЦРБ Юрий Володин.

Он также подчерунул, что благодаря цифровым технологиям, полученные данные обследования можно будет передавать специалистам МОНИКИ и получать «второе мнение».

Отметим, что передвижной флюорограф, поступивший на баланс больницы, может похвастаться самыми современными технологическими решениями. Он позволяет получать качественные и точные снимки. А этот фактор положительно скажется и на качестве диагностики.