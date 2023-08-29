В Кемерове бездомный заживо гниет и пугает жителей города

Как сообщает издание «Vse42.ru» , местные рассказали на странице в социальных сетях о мужчине, живущем на улице и гниющем заживо.

По словам одной из жительниц города, опубликованным в интернете, на остановке Кемерова живет бездомный мужчина с больной ногой, которая гниет заживо и пугает своим видом горожан. Судя по всему, рядом с остановкой стоит невыносимый запах из-за экскрементов.

Находились неравнодушные, которые пытались помочь, обращаясь к участковому. Другие предпринимали попытки оказать первую помощь, покупая лекарства и бинты. Однако пока кемеровчане были в аптеке, мужчина бесследно исчезал.

Некоторые уверены, что мужчина сам мог довести себя до такого, а потому и не расценили призывов о помощи.