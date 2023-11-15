В Кемерове мужчина напугал местных, разгуливая с оружием по городу

К слову, также говорится о том, что при себе он имел газовый страйкбольный пистолет, который находился в кармане одежды.

Стало известно, что горожане обратились в полицию Кемерова для того, чтобы сообщить о подозрительном мужчине. Сообщается, что он разгуливал в центре города, имея при себе оружие. В связи с этим на место прибыл экипаж ППС.

Как пишет издание «Vse42.ru», в итоге пьяный 49-летний мужчина был задержан полицейскими сотрудниками. А то оружие, которое он носил в руках, было не заряжено и предназначалось для игры в страйкбол. Однако, по словам задержанного, он взял его с собой на улицу только ради того, чтобы разыграть прохожих. Но неудачная шутка обернулась для него суточным арестом.