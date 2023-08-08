В Кемерове на тротуаре провалился асфальт

Как сообщает издание «Vse42.ru» , новостью об этом поделился местный житель. Он опубликовал соответствующую жалобу на местной цифровой платформе.

Стало известно, что кемеровчанин обнародовал происходящее на улице Марковцева, дом 6. По его словам, перед въездом во двор асфальтовое покрытие попросту провалилось. К слову, пока провал не заделан, он постепенно становится все больше и больше.

Это не только портит внешний вид, но и может доставлять неудобства местным жителям, например, детям, которые ходят по этой дорожке до остановки. Для подтверждения своих слов кемеровчанин также прикрепил фотографии, на которых видно, что провал огорожен.

Стоит также отметить, что данная жалоба не осталась без ответа администратора портала.