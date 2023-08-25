В Кемерове по улицам разгуливает стая бездомных собак

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в одном из кемеровских районов разгуливает целая стая бездомных животных. К слову, они уже не раз набрасывались на людей.

Жительница Кемерова рассказала о том, что в Ленинском районе постоянно бегает свора бездомных собак. Она даже назвала несколько улиц, на которых были замечены эти животные, которые представляют опасность для людей. Из-за это многие дети даже боятся гулять во дворе.

Данная жалоба была опубликована на местной цифровой платформе. К ней кемеровчанка прикрепила несколько снимков с псами, гуляющими по улице. После этого последовал ответ администратора портала. Он пообещал, что результаты работ по принятой заявке можно ожидать в течение двух недель.