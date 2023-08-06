В Кемерове пожилой мужчина ушел из дома и не вернулся назад

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в городе Кемерово разыскивается 56-летний мужчина 1967-года рождения, которого зовут Сергей Суслов. Он бесследно пропал еще пятого августа, в субботу, и до сих пор не вернулся домой, уйдя в неизвестном направлении.

В момент исчезновения на нем были надеты черные майка и шлепанцы, а также синие футболка и кепка. Важно отметить, что Сергей Суслов ростом 150 см, обладает нормальным телосложением. У мужчины растут темно-русые волосы с проседью, а также у него серые глаза. Исчезновение вызывало серьезную обеспокоенность у близких и родных.

Людей, которые что-либо знают о том, где находится Сергей Суслов, настоятельно просят обратиться по номеру 112. Любая информация может помочь в поиске пропавшего.