В Кемерове собака упала в открытый колодец, находившийся в кустах

Как сообщает издание «Vse42.ru» , в Кемерове произошел инцидент, связанный с падением собаки в колодец, который не был виден из-за плотной растительности вокруг.

Инцидент произошел рядом с домом на улице Халтурина, 23. Согласно известной на данный момент информации, прохожие стали свидетелями этого происшествия и незамедлительно вызвали спасателей для оперативной помощи псу.

Известно, что собака провалилась в колодец, однако точная информация о времени, проведенном ею под землей, пока что неизвестна.

После происшествия один из жителей Кемерова обратился к ответственным службам с просьбой закрыть небезопасный люк, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Это в очередной раз доказывает, что в мире полно небезразличных людей.