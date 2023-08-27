В Кемерове трамваи нанесли ущерб жилым домам

Как сообщает издание «Vse42.ru» , местный житель заметил проблему с общественным транспортом, из-за которой в квартирах сыпется штукатурка. Казалось бы, как это возможно? И чем бы все закончилось, если никто и дальше не обращал бы на это внимания?

Стало известно, что местный житель написал свою жалобу на местной цифровой платформе. Согласно его словам, в одном из микрорайонов неисправны стыки трамвайных рельс. Из-за это проезжающий тяжелый транспорт создает вибрацию. А она, в свою очередь, разрушает стыки потолочных плит.

Обращение не осталось без ответа администратора, который сообщил о том, что жалобу взяли в работу. А сообщение о результатах рассмотрения можно ожидать в течение 14 рабочих дней.