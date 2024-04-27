В Кемерово родители обратились в СК из-за истязания воспитанников в детском саду

Родители из столицы Кузбасса возмущены грубым отношением воспитателя одного из детских садов к детям. Они обратились к следователям, с просьбой повлиять на ситуацию. Об этом сообщалось издание «Vse42.ru» .

Согласно жалобе родителей, воспитательница детского сада в Кемерово заклеивала маленьким воспитанникам рты, кричала них, угрожала, связывала и била. Когда об этом стало известно родителям, они обратились в администрацию учреждения, но там якобы не предприняли мер. В связи с этим составили обращение в правоохранительные органы.

Информацию довели до СК России и его главы Александра Бастрыкина. Он поручил доложить о проверке по жалобе и предоставить все отчеты по расследованию. Если информацию подтвердят, воспитателя, вероятно, уволят и привлекут к серьезной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Щелково Московской области воспитательница избила ребенка. Это привело к возбуждению уголовного дела.