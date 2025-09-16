В Кемерово женщина избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента

В Кемерово суд вынес обвинительный приговор 36-летней местной жительнице, признанной виновной в нападении на своего знакомого с применением холодного оружия.

Инцидент, подробности которого приводит региональное управление МВД, произошел в квартире 42-летнего потерпевшего.

По данным следствия, поводом для вспышки агрессии со стороны женщины стал, казалось бы, безобидный комплимент со стороны мужчины. Однако она сочла его лесть неискренней, что и спровоцировало резкую эскалацию конфликта.

Разозлившись, гражданка сначала набросилась на собеседника, схватила его за волосы и нанесла несколько ударов по лицу. Не сумев взять себя в руки, она вооружилась кухонным ножом и нанесла им проникающее ранение в бедро. Даже после того как пострадавший попытался оттолкнуть нападавшую, та продолжила избиение, на этот раз используя в качестве орудия швабру.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Суд учел все обстоятельства произошедшего и назначил виновной соответствующее наказание.

Ранее сообщалось о том, что в Кузбассе женщины ворвались в дом и избили двух подростков из-за забора.