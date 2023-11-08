В Кемеровской области отремонтировали 180 км автодорог с начала года
Фото: [©Сергей Аверин/РИА Новости]
С начала текущего года в Кемеровской области приведено в порядок 180 км автодорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».
Отмечается, что на данные цели было направлено более девяти миллиардов рублей.
Добавляется, что также в текущем сезоне к нормативному состоянию было приведено 152 км участков междугородных трасс Кузбасса.
Уточняется, что больше всего дорог было отремонтировано в Кемерове.