В Кемеровской области отремонтировали 180 км автодорог с начала года

С начала текущего года в Кемеровской области приведено в порядок 180 км автодорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что на данные цели было направлено более девяти миллиардов рублей.

Добавляется, что также в текущем сезоне к нормативному состоянию было приведено 152 км участков междугородных трасс Кузбасса.

Уточняется, что больше всего дорог было отремонтировано в Кемерове.