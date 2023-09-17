В Киеве демонтировали мемориальную доску Александру Пушкину
Фото: [соцсети]
Украина, вернее ее руководство, продолжает бороться с российским поэтом. Ранее памятники Пушкину были демонтированы в нескольких городах страны, а в Одессе бюст Пушкина не раз обливали краской.
Теперь очередь дошла и до столицы Украины. О чем непреминула поведать в соцсетях депутат Киеврады от правящей партии «Слуга народа» Ксения Семенова. Политик с гордостью заявила, что в Киеве коммунальщиками по указанию городских народных избранников демонтирована мемориальная доска Великому Поэту.
Она добавила, что демонтированный Пушкин займет место в музее жертв Российской империи, который планируют создать власти в Киеве.
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