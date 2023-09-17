Украина, вернее ее руководство, продолжает бороться с российским поэтом. Ранее памятники Пушкину были демонтированы в нескольких городах страны, а в Одессе бюст Пушкина не раз обливали краской.

Теперь очередь дошла и до столицы Украины. О чем непреминула поведать в соцсетях депутат Киеврады от правящей партии «Слуга народа» Ксения Семенова. Политик с гордостью заявила, что в Киеве коммунальщиками по указанию городских народных избранников демонтирована мемориальная доска Великому Поэту.

Она добавила, что демонтированный Пушкин займет место в музее жертв Российской империи, который планируют создать власти в Киеве.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали при помощи ударного беспилотника Воронежскую область