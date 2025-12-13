В Киеве паника: Сырский назвал положение ВСУ сложным по всей линии фронта

Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины остается крайне напряженной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об этом 13 декабря, как передает УНИАН. Активность российской армии в последние дни значительно возросла, что усугубляет положение украинских военных.

Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские войска проводят атаки почти по всей линии фронта, и в некоторые дни количество боевых столкновений достигает цифры в 300.

«Оперативная ситуация остается сложной», – сказал Сырский.

Сырский отметил, что украинские военные сильно нуждаются в военной технике. Многие солдаты физически и психологически не готовы к интенсивным боям.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны России выступило с законодательной инициативой о создании специальных штабов в регионах, где объявлено военное положение. Проект закона уже опубликован для общественного обсуждения.