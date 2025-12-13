В Киеве паника: Сырский назвал положение ВСУ сложным по всей линии фронта
Главком Сырский назвал положение ВСУ сложным по всей линии фронта
Фото: [УНИАН]
Ситуация на передовой для Вооруженных сил Украины остается крайне напряженной. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об этом 13 декабря, как передает УНИАН. Активность российской армии в последние дни значительно возросла, что усугубляет положение украинских военных.
Главнокомандующий ВСУ заявил, что российские войска проводят атаки почти по всей линии фронта, и в некоторые дни количество боевых столкновений достигает цифры в 300.
«Оперативная ситуация остается сложной», – сказал Сырский.
Сырский отметил, что украинские военные сильно нуждаются в военной технике. Многие солдаты физически и психологически не готовы к интенсивным боям.
