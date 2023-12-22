В Киеве массированная бомбежка, ракета ПВО по ошибке угодила в жилой дом - СМИ

В столице Украине Киеве в ночь на пятницу, 22 декабря, зафиксирована серия взрывов в результате российских БПЛА. Как сообщают местные паблики, по целям в небе работает украинская ПВО.

По данным новостного издания «Страна.ua» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, одна из зенитных ракет попала в жилой дом, начался пожар.

«В Киеве в результате работы ПВО по «Шахедам» в Соломенском районе, вероятно, обломки попали в жилой дом. По данным Кличко, попадание в дом в Голосеевском районе. Туда едут спасатели», - приводится в публикации.

Ранее сообщалось о серии взрывов в Хмельницкой и Черкасской областях. В Киевской области бомбежка в районе Белой Церкви. В Миргородском районе Полтавской области зенитная ракета ВСУ по ошибке угодила в жилой дом.