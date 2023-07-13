В Киеве запретили слушать и исполнять песни на русском языке в общественных местах

Городской совет Киева запретил жителям слушать и исполнять песни на русском языке в общественных местах. Об этом сообщает РИА Новости .

В четверг прошло заседание городского совета, на котором 71 депутат проголосовал за запрет на исполнение и прослушивание песен на русском языке на территории города Киев. Также депутаты приняли решение распространить запрет на продажу российских книг, показ видео с русской озвучкой, показывать спектакли на русском языке, проводить концерты и оказывать любые услуги, используя русский язык.

На самом деле русскую литературу на Украине запретили еще в прошлом году, когда выпустили закон, запрещающий ввоз в страну российских книг, а в этом году запретили печать и издание литературы, созданной российскими авторами. При этом русскую литературу, поступающую из других стран пропускали после проверки на отсутствие антиукраинской пропаганды.