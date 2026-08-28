В Британии оценили российские подлодки: главком ВМС назвал их очень боеспособными

Российский подводный флот обладает значительными возможностями, которые продолжают развиваться. Об этом сообщает « Лента.ру » со ссылкой на интервью главкома ВМС Великобритании генерала Гвина Дженкинса газете The Times.

По словам Дженкинса, Россия ведет в этой сфере «крайне продвинутую» исследовательскую программу. Он также заявил о росте возможностей российского подводного флота и охарактеризовал подлодки как очень боеспособные.

В том же интервью британский военачальник высказался о роли Объединенного экспедиционного корпуса Joint Expeditionary Force (JEF) в Северной Европе. По его мнению, эти силы, действующие под командованием Великобритании, могут выступать альтернативой НАТО в регионе.