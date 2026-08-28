В Британии оценили российские подлодки: главком ВМС назвал их очень боеспособными
Российский подводный флот обладает значительными возможностями, которые продолжают развиваться. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на интервью главкома ВМС Великобритании генерала Гвина Дженкинса газете The Times.
По словам Дженкинса, Россия ведет в этой сфере «крайне продвинутую» исследовательскую программу. Он также заявил о росте возможностей российского подводного флота и охарактеризовал подлодки как очень боеспособные.
В том же интервью британский военачальник высказался о роли Объединенного экспедиционного корпуса Joint Expeditionary Force (JEF) в Северной Европе. По его мнению, эти силы, действующие под командованием Великобритании, могут выступать альтернативой НАТО в регионе.