В Кирове запустили серийное производство беспилотников

Как сообщил губернатор Александр Соколов, группа компаний «Молот» разработала два вида беспилотников, один из которых «Вятка». Изначально оба беспилотника собирались в Кировской области, электронику для них разрабатывали местные компании. БПЛА попали к русским военным, прошли тестирование в полях. Военные высоко оценили разработку, отметили удобство в навигации, маневренность и тишину.

Глава региона также сообщил, что оператор беспилотника видит всю картину происходящего глазами дрона через специальные очки, аппараты могут сбрасывать снаряды или работать на прямое поражение. Первая партия беспилотников уже отправлена военным. Сейчас выпуск таких дронов достигает около сотни штук в месяц, но мощности предприятия наращиваются, планируется, что скоро производство в Кирове сможет выпускать по несколько тысяч БПЛА.