В Китае чиновникам запретили заказывать изысканные блюда

В Китае ужесточили требования к госслужащим. Так, теперь им запрещено во время рабочих обедов заказывать изысканные блюда и алкогольные напитки.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Госсовета.

В документе 63 пункта, которые описывают правила поведения чиновников в отношении рабочих поездок, официальных приемов, проведения конференций, мероприятий и т. д.

В новых правилах прописаны требования и к зарубежным командировкам. Так, чиновниками строго запрещено организовывать командировки без четкого содержания и цели, также под запретом любые формы «замаскированного туризма».

Новые правила вступили в силу 18 мая.

Ранее сообщалось о том, что КНР согласилась на торговые переговоры с США.