КНР согласилась на торговые переговоры с США

Министерство коммерции Китая заявило, что Пекин дал согласие на возобновление торговых переговоров с Вашингтоном, учитывая мнение мирового сообщества, собственные экономические нужды и обращения американских деловых кругов.

Согласно заявлению, вице-премьер Государственного совета КНР Хэ Лифэн встретится со Скоттом Бессентом, министром финансов США, для проведения переговоров в Швейцарии.

Ранее сообщалось, что Китай составил перечень американской продукции, к которой не будет применяться повышенная таможенная пошлина в размере 125%.