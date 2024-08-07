В Китае обиженная жена отключила мужа от системы жизнеобеспечения

Жительница Китая отомстила супругу, отключив его от системы жизнеобеспечения, когда он находился в коме. Об этом сообщило издание South China Morning Post .

Отмечается, что таким образом обиженная супруга решила отомстить мужчине за измену. 10 лет назад он бросил ее ради любовницы.

38-летний мужчина находился у любовницы в момент, когда у него случилось кровоизлияние в мозг. Она доставила его в медицинское учреждение, где он попал в реанимацию, а сама скрылась. Никаких данных о себе женщина не оставила.

Об инциденте сообщили законной супруге гражданина. В больнице врачи сообщили, что мужчина находится в критическом состоянии и введен в кому. Отмечалось, что выжить после операции шансы минимальны. Само медицинское вмешательство стоит внушительных денег.

Кроме того, рассказали специалисты, медицинское оборудование, к которому подключен мужчина, сможет лишь поддержать жизнедеятельность организма.

Тогда супруга попросила врачей отключить трахеальную трубку и отказаться от попыток спасти мужчину. По словам женщины, она больше 10 лет была в курсе походов супруга «налево», а все это время он не подавал на развод и не поддерживал ее материально.

В социальных сетях женщина получила поддержку. Пользователи отмечали, что, обращаясь хорошо с женщиной, мужчина обращается хорошо с собой.

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