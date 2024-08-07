Умер экс-депутат от «Справедливой России», который жестоко зарезал жену из-за ревности

В среду, 7 августа, стало известно о смерти Евгения Никольского, бывшего депутата Тверской гордумы от партии «Справедливая Россия». Об этом сообщило «МК в Твери» , ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, после смерти Никольского свою проверку начали следователи СУ СК РФ по Тверской области, по результатам которой уже будет принято процессуальное решение. На данный момент известно лишь то, что смерть экс-чиновника произошла из-за оторвавшегося легочного тромба.

Напомним, что произошло: 20 апреля Никольский, зная о том, что его супруга хочет развод, приехал к ней выяснять отношения – девушка была в селе Емельяново вместе с родителями. Обвиняемый просто зарезал свою жену, а когда к месту ЧП приехал брат убитой, то началась потасовка, и в итоге арестовывали Никольского уже в больнице.

Ранее сообщалось, что Ксения Карелина признала свою вину в госизмене. Подробности в материале.