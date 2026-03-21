В Китае запустили акцию: мясо в обмен на сброшенные килограммы

Условия акции просты: за каждые полкилограмма потерянного веса участник получает полкилограмма говяжьих субпродуктов на выбор — язык, рубец или хвост. Наиболее активные худеющие смогут претендовать на более ценные отрубы. Только за первые три дня после объявления программы заявки подали более 2,4 тысячи человек.

Участвовать могут лишь те, кто платит страховые взносы или имеет полис медицинского страхования в этом районе. При этом претенденты должны соответствовать строгим параметрам: индекс массы тела выше 23, а обхват талии более 80 сантиметров для женщин и 90 сантиметров для мужчин. Первичные замеры пройдут до 27 марта, а получить заслуженное вознаграждение можно будет в начале 2027 года.

Инициатива вызвала огромный резонанс в соцсетях. Пользователи из других регионов Китая шутят, что готовы переехать в Лянси ради участия в акции. Местные власти при этом призывают граждан не прибегать к экстремальным методам похудения и следить за своим здоровьем. Организаторы подчеркивают: главная цель программы — мотивировать людей вести активный образ жизни и правильно питаться.