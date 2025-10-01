В Клину откроют новый сквер с площадками и зеленым пространством

Преображение территории, стартовавшее 6 сентября, вышло на ключевой этап: с четверга, 2 октября, подрядчик приступит к укладке бетонного основания под будущие пешеходные дорожки из брусчатки.

Уже сейчас сквер обретает вид приятного городского пространства, который может стать новым местом притяжения семей и молодежи. Тротуары отсыпаны щебнем, а площадки для детских игр и спортивных занятий заасфальтированы. Параллельно ведутся работы по монтажу закладных деталей для опор уличного освещения. Важной особенностью станет реализация принципа «чистого неба»: все коммуникации будут проложены под землей, что обеспечит эстетичный вид и беспрепятственный обзор.

Финальным этапом проекта станет озеленение и наполнение малыми архитектурными формами, которых на территории будет 17. Также высадят деревья-крупномеры, кустарники и цветники.

Подрядчик, компания ООО «Ремдор», выбранная по конкурсу, работает в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Обновленный сквер «Молодежный» готовится к сдаче 12 ноября.