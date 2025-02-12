В Клину реализовывают вторую очередь концессионного соглашения по строительству котельных

В 2025 году на сельских территориях городского округа Клин появятся шесть новых современных блочно-модульных котельных.

Котельные будут установлены в рамках второй очереди концессионного соглашения с компанией «Газпром Теплоэнерго МО» по модернизации системы теплоснабжения муниципалитета. Современные блочно-модульные котельные появятся в деревнях Малеевка и Бирево, в поселке Зубово, в селе Спас-Заулок. В поселке Шевляково установят две котельные.

В рамках реализации программы также запланировано размещение восьми теплогенерирующих установок. На ул. Мира и ул. Гагарина в Клину построят два ЦТП. Кроме того, в деревне Соголево и поселке Зубово на ул. Октябрьская реконструируют две котельные.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Директор клинского филиала «Газпром теплоэнерго МО» Людмила Шведюк проинформировала, что новые коммуникации будут заменены на участке старой теплотрассы длиною в 12 км. Работы проведут весной. В частности, места перекладки сетей благоустроят с ликвидацией старой теплотрассы воздушного пролегания. Соответствующее заявление Людмила Шведюк сделала на плановом совещании у главы городского округа Клин.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Отметим, что первый этап концессии реализовали в 2024 году. В городе Клин построены пять новых котельных. Подобные меры позволили отказаться от услуг котельной 1935-ого года постройки. Глава городского округа Клин Алена Сокольская на плановом совещании рассказала, что в концессионное соглашение включены работы по проведению закольцовки котельных в Клину.

Цель проекта — повысить надежность теплоснабжения в муниципалитете. В своем телеграм-аккаунте Алена Сокольская отметила, что в случае выхода из строя одной из котельных будет продолжена бесперебойная подача тепла абонентам.