В Клину завершили сезонную работу фонтанов

Муниципальное учреждение «Чистый город» в Клину начало подготовку к зимнему периоду, консервируя все городские фонтаны.

Несмотря на теплую и солнечную осеннюю погоду, ночные заморозки создают угрозу для работы фонтанного оборудования.

На территории округа их насчитывается четыре. 2 октября этого года специалисты уже законсервировали фонтанный комплекс возле Ледового дворца имени В. Харламова на улице К. Маркса, а 3 октября пришла очередь пешеходного фонтана в Сквере Афанасьева — популярном месте отдыха жителей. Сейчас фонтаны огорожены решетками, а рабочие проводят промывку чаш и систем из гидранта, позволяя прохожим увидеть устройство фонтанного сооружения.

«Процесс консервирования растягивается часа на три-четыре. Сначала отключаем гидронасосы и электричество для подсветки. Сливаем всю воду, чтобы зимой не было разморозки. Затем промываем чашу, фильтра. Плюс система промывается воздухом», — рассказал мастер по обслуживанию фонтанов МАУ «Чистый Город» Дмитрий Ильинов.

С 6 октября этого года планируется подготовить к зимовке фонтан в Высоковском парке и старейший фонтан Клина — «Девочка-грибница», который функционирует с 1960 года.

Весной, в апреле, коммунальные службы займутся подготовкой фонтанов к новому сезону, и, как и в прошлые годы, фонтаны вновь заработают в преддверии праздника 1 мая.