Вся жизнь на Земле может происходить от одного общего предка, который появился намного раньше, чем считали ученые, сообщает Popular Mechanics со ссылкой на исследование в журнале Nature Ecology & Evolution. Речь идет о «последнем универсальном общем предке», или же LUCA (last universal common ancestor) — древнейшей популяции организмов, от которой произошло все ныне живущее на Земле.

Ранее предполагалось, что LUCA существовал около четырех млрд лет назад, примерно через 600 млн лет после формирования Земли. Однако новая работа международной группы ученых сдвигает эту дату еще дальше — к 4,2 млрд лет назад. Это значит, что жизнь могла возникнуть всего через 400 млн лет после появления планеты, в суровую эпоху катархея.

Чтобы оценить возраст LUCA, исследователи сравнили гены современных видов и подсчитали мутации, накопившиеся с момента их расхождения с общим предком.

«Нам пришлось использовать сложные эволюционные модели, чтобы согласовать историю генов с генеалогией видов», — пояснил ведущий автор работы Эдмунд Муди из Бристольского университета.

Ученые также предположили, что LUCA был простым прокариотоподобным организмом, но уже имел раннюю иммунную систему и, вероятно, боролся с древними вирусами. Его отходы могли служить пищей другим микробам, формируя первые примитивные экосистемы.