В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства на май

В Подмосковье утвердили график приема граждан в приемной правительства Московской области на май 2026 года. Также были утверждены графики приема жителей в общественных приемных исполнительных органов области и приема адвокатами областной коллегии адвокатов.

К примеру, 6 мая с 10:00 прием будет вести министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, а 19 мая с 15:00 — вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Полный график приема граждан в приемной правительства Подмосковья представлен здесь. С графиком приема в общественных приемных исполнительных органов региона можно ознакомиться по этой ссылке. График приема граждан адвокатами доступен на этом сайте.