«Ультраженское хобби» короля: Карл III занялся вязанием, чтобы бороться со стрессом на фоне лечения от рака

Британский монарх Карл III, который уже больше года борется с онкологическим заболеванием, нашел неожиданный способ справляться со стрессом, вызванным лечением. По данным RadarOnline, король решил освоить вязание. Он надеется, что это спокойное, медитативное хобби поможет ему отвлечься от тяжелых мыслей и снизить тревожность, связанную с раком и химиотерапией.

Эксперты, комментируя выбор монарха, выразили опасения. По их мнению, покойные Елизавета II и принц Филипп, которые принадлежали к поколению с четкими гендерными ролями, вряд ли бы одобрили такое увлечение сына.

«Для них вязание считалось ультраженским занятием. Они бы не поняли, почему король взялся за спицы, — отмечают эксперты.

Тем не менее, сам Карл III, судя по всему, придерживается более современных взглядов на психическое здоровье и не боится ломать стереотипы. Некоторые наблюдатели связывают его решение с желанием вернуться в прошлое — возможно, в уязвимый период болезни он ищет утешение в простых, почти детских занятиях, которые напоминают о домашнем тепле.

