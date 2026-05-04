«Я понимаю страх людей»: зоозащитница призвала не убивать бездомных собак

Руководитель общественной организации, занимающейся помощью бездомным животным, Елена Николаева высказалась о проблеме безнадзорных собак. По ее словам, она понимает страх людей, особенно родителей маленьких детей. Однако, подчеркнула зоозащитница, убивать животных — это не выход из сложившейся ситуации, сообщил mkset.ru.

Подлинными причинами проблемы общественница назвала бесконтрольное разведение домашних питомцев, хозяев, которые выбрасывают надоевших животных прямо на улицу, а также полное отсутствие единой системы чипирования и реальной ответственности для нерадивых владельцев.

«Я понимаю страх людей, особенно родителей. Но убийство животных — не выход», — высказала мнение специалист.

Зоозащитница напомнила, что ее организация уже давно предлагает конкретные меры. В первую очередь — ввести обязательное чипирование для всех домашних животных. По ее мнению, тогда уполномоченные службы смогут легко отследить, чья именно собака бегает по улице, и наказать хозяина.

«Мы давно предлагаем обязательное чипирование всех домашних животных, как это сделано с сельскохозяйственными», — отметила эксперт.

Кроме того, по мнению Николаевой, необходим строгий контроль за пунктами временного содержания, чтобы процедура отлова бездомных животных не превращалась в цепочку по извлечению прибыли из государственных средств.

«Известны случаи, когда собак с бирками снова плодятся на улицах — это значит, стерилизация проведена формально, а деньги освоены», — подчеркнула в беседе с Mkset Елена Николаева, руководитель общественной организации помощи бездомным животным.

