Капитальный ремонт школы №20 им. Н.З. Бирюкова в Орехово-Зуево завершен на 56%

Второй корпус средней школы №20 им. Н.З. Бирюкова в Орехове‐Зуеве постепенно обретает новый облик. В здании на улице Иванова, дом 11 сейчас проводится капитальный ремонт. По информации Министерства строительного комплекса Московской области, степень готовности объекта достигла 56%.

Инициатива воплощается в жизнь благодаря государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект органично вписывается в стратегические задачи нацпроекта «Молодежь и дети».

На стройплощадке трудятся 60 специалистов и 1 единица техники. Они сосредоточены на комплексном обновлении здания. Мастера ведут отделочные работы, обновляют кровлю и фасад, формируют входные группы и заменяют оконные блоки. Параллельно прокладывают инженерные сети. Завершить все работы собираются к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа №1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.